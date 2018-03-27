Найдена самая маленькая квартира Москвы

Самую маленькую квартиру Москвы обнаружили в Солнцево

Лидерами по объему предложения квартир минимальной площади среди округов Москвы стали САО и ЮВАО, самая маленькая квартира в столичных новостройках расположена на западе города, в районе Солнцево. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Миэль-Новостройки», который поступил 27 марта в редакцию «Дома».

На долю Северного округа приходится 24,9 процента всех малометражек первичного рынка «старой» Москвы, на долю Юго-западного — 22,5 процента. При этом самая маленькая квартира продается в ЖК «Мещерский лес», который строится на Боровском шоссе (ЗАО, район Солнцево). Площадь квартиры составляет 18,9 квадратных метров, цена — 3,5 миллиона рублей.

Площадь самой маленькой квартиры в ЖК комфорт-класса составляет 20,2 квадратных метров, она выставлена на продажу за 3,2 миллиона рублей. Квартира расположена в комплексе Level Амурская.

В бизнес-классе самая маленькая квартира предлагается в ЖК Vander Park на Рублевском шоссе. Площадь лота составляет 22,3 квадратного метра, стоимость — 6,2 миллиона рублей.