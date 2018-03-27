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Единая региональная дирекция «Патриота» на юге России сменила руководителя
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Единая региональная дирекция «Патриота» на юге России сменила руководителя 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Единую региональную дирекцию группы «Патриот» на юге России возглавил Алексей Сидоров, сменив на этом посту Сергея Анискина, говорится в пресс-релизе группы.
Сидоров работает в отрасли с 2007 года, он возглавлял различные девелоперские и строительные компании Ростовского региона, отмечается в материалах.
Единая региональная дирекция группы на юге России занимается полной реализацией проектов, их техническим исполнением, включая проектирование, функции технического заказчика, застройщика и производителя строительных материалов.
Группа компаний «Патриот» — дочерняя структура ГК «Интеко». Она создана в 2009 году, занимается девелоперскими проектами в регионах России. Специализируется на индустриальном и монолитном домостроении. За время своей работы компания ввела в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения во всех регионах присутствия.
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