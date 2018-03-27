Единая региональная дирекция «Патриота» на юге России сменила руководителя

Сидоров работает в отрасли с 2007 года, он возглавлял различные девелоперские и строительные компании Ростовского региона, отмечается в материалах.

Единая региональная дирекция группы на юге России занимается полной реализацией проектов, их техническим исполнением, включая проектирование, функции технического заказчика, застройщика и производителя строительных материалов.

Группа компаний «Патриот» — дочерняя структура ГК «Интеко». Она создана в 2009 году, занимается девелоперскими проектами в регионах России. Специализируется на индустриальном и монолитном домостроении. За время своей работы компания ввела в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения во всех регионах присутствия.