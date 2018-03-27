В Башкирии появился регоператор, который будет решать проблемы дольщиков

Башкирии появился региональный оператор по содействию строительству объектов (РОССО), который будет заниматься проблемами обманутых дольщиков в регионе, об этом 27 марта сообщил зампредседателя Госстроя Башкирии Артём Ковшов.

Директором РОССО назначен Дамир Миннибаев, ранее возглавлявший Фонд развития жилищного строительства РБ. Размещаться организация будет в Уфе , на ул. Ленина, 5/3. Телефон у ведомства вместе с единым колл-центром появится через две-три недели, но у же сейчас можно обращаться по электронной почте: okdsrb@bk.ru.

В фунции регоператора входит анализ ситуации, связанной с проблемными объектами, он постарается «консолидировать отдельные группы дольщиков». Будет оказывать им юридическую и консультационную помощь, разрабатывать инвестиционные проекты для завершения строительства, менять застройщика.

Регоператор организует взаимодействие пострадавших граждан с застройщиками-банкротами, с инвесторами, ресурсоснабжающими организациями, органами госвласти и местного самоуправления.

Артём Ковшов пояснил, что до граждан будет постоянно доноситься информация о проблемных объектах

«Может произойти задержка поставки стройматериалов или бригада откажется работать, — сказал чиновник. — Некоторые люди, к сожалению, очень эмоционально на это реагируют. Это стройка, такие вопросы всегда будут возникать».

Он заверил, что уже в начале апреля на сайте Минстроя России жители Башкирии увидят количество проблемных объектов, планируемых к сдаче в этом году в республике.

Ситуацию вокруг некоторых проблемных объектов жилищного строительства Ковшов назвал «политизированной».

На «достройке», заверил Артём Ковшов, подрядчики извлекают минимум прибыли. Тем не менее из всех крупных застройщиков в республике только единицы не заинтересованы в этой работе.

Напомним, тем компаниям, которые берутся достраивать проблемные дома, муниципалитеты обещают выделять земли под застройку без торгов, по согласованию с главой субъекта. Но с условием, что не менее 10% жилья будет передаваться пострадавшим гражданам.

Всего в Башкирии 33 проблемных объекта долевого строительства. 1441 гражданин зарегистрирован в реестре пострадавших граждан, который формирует Госстрой республики.

«Всего потенциально пострадавших граждан 5600 человек, но эта цифра постоянно уточняется», — сказал чиновник.