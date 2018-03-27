Обманутых дольщиков Башкирии просят жаловаться в новое ведомство 

В республике начал работать Региональный оператор по содействию строительству объектов. Новое ведомство будет анализировать ситуацию по проблемным объектам, оказывать юридическую помощь обманутым дольщикам, создавать инвестпроекты для завершения строительства проблемных домов.
— Также регоператор займется застройщиками-банкротами и страховыми компаниями, чтобы обеспечить выплату компенсаций дольщикам, — рассказали в Госкомитете по строительству.
Новое ведомство располагается по адресу улица Ленина 5/3, недалеко от Госстроя РБ. В скором времени заработает горячая линия регоператора и начнется прием граждан. А пока дольщики могут обращаться с жалобами и предложением на электронную почту ведомства okdsrb@bk.ru.