Обманутых дольщиков Башкирии просят жаловаться в новое ведомство

В республике начал работать Региональный оператор по содействию строительству объектов. Новое ведомство будет анализировать ситуацию по проблемным объектам, оказывать юридическую помощь обманутым дольщикам, создавать инвестпроекты для завершения строительства проблемных домов.

— Также регоператор займется застройщиками-банкротами и страховыми компаниями, чтобы обеспечить выплату компенсаций дольщикам, — рассказали в Госкомитете по строительству.