Минстрой продолжает упрощать форму проектной декларации

Единый реестр застройщиков: последние новости

Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики)

Ввод многоквартирных домов застройщиками в январе-феврале 2018 года уменьшился в РФ на 11,7% (графики)

Максимальные объемы ввода жилья в январе-феврале зафиксированы в Московской, Ленинградской областях и Республике Татарстан (таблица)