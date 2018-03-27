«Дали квартиры, а они батареи сняли»: в Курганской области обсуждают, нужны ли квартиры детям-сиротам

На заседании Курганской областной думы депутаты поспорили о том, что делать с квартирами для детей-сирот. Только в этом году из областного и федерального бюджетов на жилье для этой категории граждан выделено 679 миллионов рублей (из регионального — 597 миллионов).

— В прошлом году департаментом заключены госконтракты на приобретение 213 жилых помещений со сроком передачи в областную собственность в текущем году. Это жилые помещения в городе Кургане Белозерском , Петуховском и Шумихинском районах, — рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский.

Сейчас контракты заключены на 165 миллионов рублей, планируется, что всего будет закуплено около 600 квартир.

Замечание высказал депутат Евгений Кафеев. По его мнению, следует отслеживать, как используются выделенные помещения.

— Много жилья выделяем при условиях скудного бюджета, для Курганской области 600 миллионов — это большие суммы, как ведется работа по предоставленным помещениям? Мы часто слышим, что уже квартиры заброшены, не живут там дети, как идет инвентаризация имущества? Забирается ли жилье обратно в областную собственность, если оно не используется? — уточнил он.

Руководитель департамента пояснил, что механизма выселения по законодательству не существует.

— Хорошо, что даем жилье детям-сиротам, но они не адаптированы к самостоятельной жизни. Им дали квартиры прекрасные, они сняли батареи, расторговали всё, не платят за коммунальные услуги. Нужно в таком случае лишать права на жилье, кто-то ведь налоги заплатил (чтобы сиротам купили квартиры — Прим. ред.), чтобы ему предоставили жилье, — высказался депутат Владимир Остапенко, а его коллега Борис Шалютин считает, что больше внимания нужно уделять работе с детьми-сиротами, а Виктор Семенов и вовсе предложил два варианта: давать квартиру или денежную компенсацию.

— Если жилье получают, чтобы тут же перепродать или раздербанить, может, выплатить людям компенсацию? Тогда государство снимет с себя обязанность в предоставлении жилья, а человек получит деньги, — считает Семенов.

— Сейчас есть законопроект, по которому предлагается не выселение с лишением жилья, а выселение с предоставлением другого благоустроенного жилья. Но и эти помещения тоже нужно найти, — пояснил Герштанский.