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Названы города мира с самым дорогим съемным жильем
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Названы города мира с самым дорогим съемным жильем 

dom.lenta.ru 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Городом, где ставки аренды жилья массового сегмента максимальны, в 2018-м стал Сан-Франциско. Об этом говорится в материалах международного агентства недвижимости Savills, предоставленных «Дому» во вторник, 27 марта.
По данным аналитиков, средняя стоимость найма обычной квартиры в Сан-Франциско составляет 650 долларов в неделю. На втором месте рейтинга — Нью-Йорк (570 долларов в неделю), третью позицию занял Лос-Анджелес с 550 долларами/неделю. Четвертое и пятое места достались Лондону (500 долларов) и Дублину (480 долларов) соответственно.
В топ-10 мегаполисов с дорогой арендой стандартного жилья также вошли Чикаго, Сидней, Гонконг, Майами и Париж.
Десятку городов, где зафиксированы самые высокие ставки аренды жилой недвижимости премиум-класса, возглавил Нью-Йорк — здесь за неделю проживания в элитной квартире придется выложить в среднем 3,26 тысячи долларов. Второе место рейтинга занял Токио (2,75 тысячи долларов в неделю), третье — Лондон (2,41 тысячи). За ними следуют Гонконг, Амстердам, Дубай, Дублин, Пекин, Сан-Франциско и Шэньчжэнь.
Российская столица ни в один из списков не вошла. По оценке Savills, средний бюджет аренды элитной квартиры в Москве — 1,27 тысячи долларов в неделю (14 место), а средняя арендная ставка на рынке массового жилья — 160 долларов в неделю (29 место).
Ранее сообщалось, что стоимость аренды самой дорогой столичной квартиры в марте 2018 года составила 800 тысяч рублей/месяц. В такую сумму оценили право проживания в апартаментах площадью 210 квадратных метров в Погорельском переулке.
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