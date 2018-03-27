Рост рынка обострил борьбу за покупателей

«Помимо общего плавного снижения ипотечной ставки, в ноябре-декабре 2017 года на первичном рынке появился целый ряд льготных программ и скидок. Это привело к увеличению количества сделок, оформление которых еще продолжается, — рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев . — Для людей, думающих о покупке новой квартиры, не менее важно, что в соответствии с известным федеральным законом, защищающим права дольщиков (ФЗ-214 „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости“), сегодня значительная часть жилья в новостройках сдается в достаточно высокой степени готовности».

За последние годы заметно увеличилось число квартир в новостройках, которые продаются уже с чистовой отделкой «под ключ» и полностью готовы для проживания. Их доля в общем объеме предложения, по данным аналитического центра ЦИАН, за три года выросла в четыре раза: если в 2014 году в строящихся домах насчитывалось 8 процентов таких квартир, то по итогам 2017 года — уже 33 процента. На глазах уходят в прошлое пустые бетонные коробки, вся «отделка» которых включала лишь подведение необходимых коммуникаций. Что откладывало новоселье еще в среднем на полгода, пока будущие жильцы, сами или с помощью ремонтников, доводили квартиру «до ума» — делали электропроводку, напольную стяжку, выравнивали и красили стены. Не замолкающие на всех этажах дрели и перфораторы делали новый дом похожим на гудящий улей…

Отсутствие предложения и одновременно низкий спрос на квартиры с отделкой долгое время подпитывался и устойчивым представлением о завышенной стоимости данной опции. Зато сегодня готовый ремонт, по оценке Российской гильдии риелторов, для будущих владельцев жилья (при условии массовой реализации таких проектов) не просто выгоден, но обходится в разы дешевле, чем если заниматься им самостоятельно. Стоимость чистового ремонта также может быть включена в общую стоимость ипотеки, да и ликвидность такой квартиры заметно возрастает. Наиболее ярко новая тенденция проявилась в элитном сегменте рынка новостроек. Согласно анализу, проведенному экспертами «Метриум Групп», по итогам 2017 года число предложений первичных квартир премиум-класса с ремонтом от застройщика выросло почти в 15 раз. Все чаще продавцы дорогой недвижимости еще на этапе строительства в специализированных шоу-румах предлагают будущим жильцам выбор как минимум из нескольких планировочных решений. И услуги дизайнера, который не только поможет определиться со стилем будущей квартиры, но и будет курировать весь процесс ее оформления, вплоть до развески зеркал и штор.

Есть ли различия между дизайн-проектами в высокобюджетных новостройках и в массовом сегменте? По мнению директора департамента элитной недвижимости «Метриум Групп» Ильи Менжунова, «в первом случае девелопер использует более нейтральные расцветки и материалы, которые оставляют максимальный простор для фантазии будущего хозяина. В массовом сегменте клиенты могут выбрать, как правило, из трех предложенных проектов, причем все они отличаются яркостью и завершенностью дизайнерской идеи».

"Мы не предлагаем квартир с готовой отделкой, но готовы выполнить ее под конкретного заказчика. Востребованность такой услуги — около 20 процентов, — рассказала руководитель отдела продаж жилищного комплекса премиум-класса EGODOM Екатерина Узянова. — Дизайнерский проект может также стать приятным бонусом при покупке квартиры. Как правило, клиенты не очень любят связываться со стройкой, они высказывают общие пожелания, согласовывается цветовая гамма. Порой дизайнеру доверяют весь процесс «под ключ», но при желании можно заниматься этим и вместе, вплоть до совместных поездок на мебельные салоны в Италию . А если у клиента уже есть дизайнер, которому он доверяет, — мы можем при необходимости предоставить ему своих рабочих. Цены на все эти услуги соответствуют рынку, завышать их невыгодно. Дом практически заселен, и мы все заинтересованы, чтобы ремонт оставшихся квартир не затянулся на годы…"