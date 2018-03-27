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Экспаты активно арендуют квартиры в Бангкоке
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Экспаты активно арендуют квартиры в Бангкоке 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
По данным CBRE Thailand, квартира — самый популярный вариант для аренды у экспатов, поскольку в большинстве популярных у иностранцев районах не так много частных домов и таунхаусов. Большинство нерезидентов предпочитают селиться в районах Сукхумвит, Лумпини и Сатхорн, пишет DDProperty.
В настоящий момент в Бангкоке насчитывается около 10 500 апартаментов для экспатов. Уровень занятости этих площадей достигает 97%.
Кстати, ожидается, что рынок жилья Бангкока вырастет на 7% в 2018 году. И произойдет это благодаря расширению правительственных инвестиций в инфраструктурные проекты.
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