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Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
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Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Госдума во вторник, 27 марта, рассмотрит законопроект, предусматривающий частичное или полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт не только неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, но и неработающих инвалидов I и II групп. Об этом сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект в первом чтении. Авторы документа отмечают, что часто встречаются ситуации, когда неработающие собственники жилых помещений, достигшие установленного возраста в 70 лет, проживают совместно с инвалидами I и (или) II групп, и им расходы на капремонт не компенсируются.
Законопроектом предполагается, что регионы смогут компенсировать 50 процентов платы за ремонт 70-летним и 100 процентов — 80-летним собственникам жилья, проживающим в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров или инвалидов I и II групп. В настоящее время такие льготы предусмотрены только для одиноких пенсионеров и инвалидов.
Москвичи делают ежемесячные взносы за капитальный ремонт с 1 июля 2015 года. Минимальный размер платежей — 15 рублей за квадратный метр.
В октябре 2017 года директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин предложил освободить от платы за капремонт жителей многоквартирных домов-памятников.
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