Госинспекция по недвижимости сократит количество плановых проверок в 2018 году 

Ежегодно Госинспекция по недвижимости снижает количество проводимых плановых проверок.
«В 2018 году намечено 380 плановых проверок. Их количество ежегодно снижается. В текущем году мы сократили количество проверок в 2 раза. А в сравнении с 2016 годом плановых проверок стало в три раза меньше», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров. По словам главы контрольного ведомства, сокращение количества проверок создает более благоприятные условия для ведения бизнеса. Вся информация о проверках Госинспекции по недвижимости размещается в открытых источниках: на странице Госинспекции по недвижимости официального сайта Мэра Москвы и на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый Реестр Проверок». Шогуров отметил, что соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Госинспекция по недвижимости не проводит проверки в отношении субъектов малого предпринимательства.