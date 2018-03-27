Госинспекция по недвижимости сократит количество плановых проверок в 2018 году 

Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости

Количество неоплаченных штрафов в Москве снизилось на 13 процентов

Производственные склады выведены из жилого сектора в Бескудниковском районе

Число нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за прошедший год снизилось на 72 процента