Ещё
Госинспекция по недвижимости сократит количество плановых проверок в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госинспекция по недвижимости сократит количество плановых проверок в 2018 году 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 1 час назад
Ежегодно Госинспекция по недвижимости снижает количество проводимых плановых проверок.
«В 2018 году намечено 380 плановых проверок. Их количество ежегодно снижается. В текущем году мы сократили количество проверок в 2 раза. А в сравнении с 2016 годом плановых проверок стало в три раза меньше», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров. По словам главы контрольного ведомства, сокращение количества проверок создает более благоприятные условия для ведения бизнеса. Вся информация о проверках Госинспекции по недвижимости размещается в открытых источниках: на странице Госинспекции по недвижимости официального сайта Мэра Москвы и на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый Реестр Проверок». Шогуров отметил, что соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Госинспекция по недвижимости не проводит проверки в отношении субъектов малого предпринимательства.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
Количество неоплаченных штрафов в Москве снизилось на 13 процентов Производственные склады выведены из жилого сектора в Бескудниковском районе Число нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за прошедший год снизилось на 72 процента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева192
Тулеев попросил прощения у Путина187
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову120
Жизнь зла
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово415
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
03:52
«ВИА Гра» получила новую солистку
Шоу-бизнес
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
01:32
ВВС США показали войну будущего
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение