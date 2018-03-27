«Нужно объяснять жителям пользу прямых платежей»: прокурор Перми рассказал о проблемах в сфере ЖКХ

Пермские управляющие компании задолжали за тепло, воду и электричество 5,5 миллиардов рублей. На заседании городской Думы прокурор города Андрей Назаров призвал депутатов активнее работать с жителями, чтобы те переходили на прямые платежи, минуя управляющие компании.

Кроме этого он рассказал и о других проблемах в жилищной сфере. Расселение аварийного жилья, снос таких домов, стали главными темами доклада прокурора. Основной упор Назаров сделал на то, что в управлении домами должны участвовать добросовестные компании.

— Когда мы встречаемся с жителями города, им надо объяснять про прямые платежи, — призвал городской прокурор. — Это же федеральный тренд. Мы таким образом не отстраняем УК от управления домом, но финансовые потоки за некоторые коммунальные платежи пойдут напрямую в ресурсоснабжающие организации. Право выбора перехода на прямые платежи лежит на собственнике. Поэтому и администрации в домах, где есть муниципальное жилье, должны активнее участвовать в собраниях собственников жилья. Но администрации не всегда проявляют активность при голосовании и не используют возможность вывести на рынок добросовестные УК. Я приведу пример — за последнее время мы возбудили в Перми порядка 30 уголовных дел на управляющие компании. Миллиарды переходят из кармана граждан в карманы частных лиц.

Прокуратура участвует и в решении проблемы аварийного жилья. Только за прошлый год после вмешательства прокуратуры были снесены 18 таких домов. 30 зданий, срочно требующих ремонта, были отремонтированы. По словам Назарова, вина управляющих компаний — в некачественном миниторинге и несвоевременном ремонте.

— УК — это основа, с помощью которой формируется проектная документация, — считает прокурор. — Это мониторинг состояния любого дома. А когда мониторинг некачественный, и мы не можем нормально провести работу, то кто виноват? УК, которую никто не контролирует.

Ранее мы сообщали, что в Перми около 70% компаний уже перешли на прямые платежи.