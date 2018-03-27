Молодые семьи чаще выбирают таунхаусы вместо коттеджей

Огород пока не нужен

Таунхаусы как разновидность загородной недвижимости появились на рынке Подмосковья еще в начале 90-х годов. Тип застройки, зародившийся в Западной Европе, представляет собой двух или трехэтажный коттедж на нескольких хозяев, с отдельными входами и общими внутренними стенами.

Покупка таунхауса — это относительно недорогой и экономически выгодный способ решения квартирного вопроса за городом. В сравнении с коттеджем, предназначенным для жизни только одной семьи, финансовые затраты при строительстве таунхауса снижаются за счет прокладки общих коммуникаций — как минимум на несколько жилых секций сразу, и уменьшенной площади земельного участка.

Горожане охотно покупают таунхаусы для себя, их редко сдают в аренду, здесь планируют жить, сочетая удобства городской квартиры и близость к природе.

"Таунхаус — это промежуточный выбор между городской квартирой и загородным домом, — считает член совета Гильдии Риэлторов Роман Вихлянцев. — На мой взгляд, принципиальная разница в том, что загородный дом часто приобретают как второе жилье, а таунхаус — как первое, то есть основное".

Сегодня средняя площадь одной жилой секции в таунхаусе экономкласса составляет от 90 до 160 квадратных метров, в элитном сегменте — от 180 до 1000 квадратных метров. На первом этаже таунхауса, как правило, располагаются рабочие зоны: холл, кухня-гостиная, гараж (который при желании можно переделать в дополнительную комнату). Выше находятся жилые помещения: спальня, детская, комната для гостей, кабинет — часто с отдельным санузлом в каждой из помещений.

Одно из главных преимуществ таунхаусов в том, что они, как правило, обеспечены всеми центральными коммуникациями, что позволяет комфортно проживать в таком доме как летом, так и зимой. В то время как коттедж всегда имеет индивидуальную систему жизнеобеспечения со всеми вытекающими сложностями, говорит Роман Вихлянцев. Зато среди неоспоримых преимуществ загородного дома — наличие большого земельного участка. Это дает больше возможностей для уединения и позволяет создать дополнительную инфраструктуру — разбить сад, сделать газон, площадку для детских игр, организовать грядки для тещи. Структура таунхауса допускает только наличие микрогазона и место для парковки автомобиля.

По наблюдениям риэлторов, сегодня основной контингент, покупающий таунхаусы, это молодые семьи и люди, работающие "на удаленке". Средний возраст покупателей — 25-35 лет. Их мотивация — иметь чуть больше простора, чем способна дать квартира в городе, и быть поближе к земле, не становясь в то же время "заложником" отсутствующих здесь грядок.

По мнению экспертов рынка загородной недвижимости, потребительский интерес к таунхаусам экономкласса — один из самых стабильных. Из года в год, по данным "Миэль-Загородная Недвижимость", продажи в этом сегменте составляют 5-7 процентов от общего числа сделок. В то же время в более высоком ценовом диапазоне на долю таунхаусов приходится почти 20 процентов продаж. По мнению Романа Вихлянцева, продавцы таунхаусов сегодня имеют дело с очень жесткой сегментацией рынка: поселок должен располагаться не очень близко к Москве но и не дальше 30 километров, иметь проект с хорошей инфраструктурой, предполагающей обязательное наличие школы и детского сада. Без этого в нынешних экономических условиях продать что-либо вообще становится очень непросто.

Приходится заранее продумывать, как люди, выбравшие таунхаус в качестве основного жилья, смогут жить и пользоваться его преимуществами уже после покупки. Тем более что покупатели даже в массовом сегменте — люди не бедные. Как минимум, у них есть автомобиль (при известных проблемах с общественным транспортом вне города — это необходимость). Средний чек на таунхаус в пределах одного района можно рассчитать, прибавив 30-40 процентов к стоимости квартиры. Например, при стоимости 1-комнатной квартиры в Подмосковье около 4 миллионов рублей, цена за таунхаус составит 6-7миллионов рублей (за счет увеличения жилой площади в сравнении с квартирой). Эксперты элитного сегмента загородной недвижимости также отмечают четкую тенденцию, которая характеризуется перетеканием части спроса с рынка индивидуальных коттеджей в таунхаусы, и увеличение интереса к относительно меньшим по площади домам. Что объясняется как рациональным подходом, так и заметно выросшим уровнем застройки и организации жизни в поселках, построенных за последние годы.

Сегодня на подмосковный рынок пришли крупные игроки, способные предложить, при относительно невысоких ценах, проекты многофункциональных, комфортных и просто красивых поселков таунхаусов, с хорошо продуманным общим дизайном, вплоть до расположения лавочек и фонтанов.

Желая заинтересовать клиентов, некоторые застройщики вводят услугу trade-in (компания помогает в реализации квартиры, чтобы зачесть ее цену в уплату нового таунхауса), дополнительную скидку при 100-процентной оплате, акции для молодых семей и многое другое. Что по итогам 2017 года не могло не сказаться на результатах продаж, особенно на самых востребованных направлениях. По данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", лидером ушедшего года вновь стало Новорижское направление, на которое пришлось около 11 процентов всех сделок. Следом по продажам идут Дмитровское и Ярославское шоссе (по 10 процентов сделок), Новорязанское и Симферопольское направление (по 9 процентов сделок).