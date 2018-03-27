Покупателей жилья защитят от двойных продаж

С февраля начали действовать новые критерии отнесения граждан к числу "обманутых дольщиков". Теперь внести сведения о себе в реестр смогут люди, которые раньше такой возможности были лишены из-за особенностей законодательства.

В феврале вступил в силу приказ Минстроя России от 24.01.2018 № 37/пр. "Обновленная версия приказа расширила круг лиц, которые могут претендовать на получение поддержки от государства", — пояснили "Российской газете" в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Теперь на нее могут рассчитывать люди, в отношении которых имели место двойные продажи.

Раньше дома, в которых квартиры продавались несколько раз, не имели статуса проблемных объектов.

"Если участник долевого строительства приобрел "несвободную" квартиру, то шансов стать "обманутым дольщиком" у него не было, — комментирует президент ГК "Гранель" Ильшат Нигматуллин. — Соответственно, не было и шансов получить господдержку".

Покупатель мог восстановить нарушенное право через суд, но получить обратно деньги даже в этом случае было сложно, ведь чаще всего дело предстояло иметь с банкротящимся застройщиком, у которого много кредиторов. Теперь такая проблема должна быть решена, считает Нигматуллин. Получая статус "обманутого дольщика", покупатель может рассчитывать на то, что его квартира однажды будет достроена. Таким образом, основная цель — квартира — будет достигнута, говорит эксперт.

Одно из главных позитивных изменений в том, что приказ сокращает срок, который необходим, чтобы объект был признан проблемным. "Ранее объект получал статус проблемного при условии, что там не велись работы в течение девяти месяцев, теперь этот срок снижен до полугода", — пояснили в минстрое.

"Застройщики будут знать, что обязаны решить свои проблемы в течение шести месяцев, а дольщики могут не переживать этот же срок, зная, что защищены законодательно", — говорит Нигматуллин.

Объект теперь относится к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве. При этом нарушение застройщиком проектной документации больше не является препятствием для этого.

Покупатель, согласно новациям, теперь должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений для включения в реестр "обманутых дольщиков".

По данным минстроя, в этом году планируется завершить строительство 360 долгостроев

А вот собственники нежилых помещений по новым правилам теряют право воспользоваться господдержкой. Им статус "обманутых дольщиков" не положен. Хотя среди них есть покупатели помещений, пригодных для постоянного проживания, к примеру, апартаментов.

"Изменения также коснулись тех граждан, сведения о которых уже внесены в реестр "обманутых дольщиков", — отметил ректор Института судебных экспертиз и криминалистики Александр Третьяков.

Отныне пострадавший гражданин может быть исключен из реестра, в том числе если договор участия в долевом строительстве был расторгнут. Это делается по заявлению дольщика, если потери ему застройщик компенсирует напрямую. По закону у покупателя есть право потребовать деньги обратно и расторгнуть договор, если обязательства по нему не выполнены.

Вступившие в силу изменения, очевидно, устранят несправедливость, которой обладало законодательство ранее. Однако остались нюансы, которые не дают право добросовестным покупателям претендовать на государственную поддержку. К примеру, квартиру могут получить лишь те, кто нуждается в жилье. Если в семье квартир несколько, права таких покупателей государство не защитит. В то же время среди покупателей недвижимости много родителей, которые имеют больший заработок, чем их дети, и поэтому оформляют кредиты и недвижимость на себя. Кроме того, некоторые недобросовестные застройщики продолжают заключать договоры с покупателями, даже когда на стройплощадке все работы остановились. Вливание новых финансов становится препятствием на пути признания объекта проблемным и получения господдержки дольщиками.