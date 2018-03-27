ЛСР продает завод железобетонных изделий в Ленинградской области

"ПАО «Группа ЛСР» совершило сделку по продаже 100% своих акций акционерного общества «Производственное объединение „Баррикада“ акционерному обществу „Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству“, — сообщается в нем.

В сообщении отмечается, что продажа предприятия обусловлена оптимизацией активов. „Полагаю, с продажей „ПО „Баррикада“ активную фазу оптимизации можно считать завершенной“, — приводится в сообщении слова заместителя генерального директора „Группы ЛСР“ Василия Кострицы.

Ранее ФСК „Лидер“ сообщила о том, что она покупает у группы ЛСР завод железобетонных изделий „ЖБИ-6“ в Москве, который планируется включить в состав существующих производственных мощностей ДСК-1.