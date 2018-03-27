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ЛСР продает завод железобетонных изделий в Ленинградской области
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ЛСР продает завод железобетонных изделий в Ленинградской области 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Группа ЛСР продает завод железобетонных изделий в Ленинградской области, говорится в пресс-релизе группы.
"ПАО «Группа ЛСР» совершило сделку по продаже 100% своих акций акционерного общества «Производственное объединение „Баррикада“ акционерному обществу „Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству“, — сообщается в нем.
В сообщении отмечается, что продажа предприятия обусловлена оптимизацией активов. „Полагаю, с продажей „ПО „Баррикада“ активную фазу оптимизации можно считать завершенной“, — приводится в сообщении слова заместителя генерального директора „Группы ЛСР“ Василия Кострицы.
Ранее ФСК „Лидер“ сообщила о том, что она покупает у группы ЛСР завод железобетонных изделий „ЖБИ-6“ в Москве, который планируется включить в состав существующих производственных мощностей ДСК-1.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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