В Госдуму внесён законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа

Проект закона об оснащении квартир газосигнализаторами внесён на рассмотрение в Государственную думу . Об этом свидетельствуют данные из электронной базы. «Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий в рассматриваемой сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами в комплексе с исполнительными механизмами, средствами измерения параметров электроэнергии, воды, тепла с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — законодательное собрание Санкт-Петербурга — считают, что подобные комплексы зафиксируют утечки газа на ранней стадии, а также обнаружат протечку горячей или холодной воды, автоматически проинформируют соответствующие службы и отключат подачу газа в жилое помещение с одновременным включением вентиляции и отключением подачи электроэнергии.

По мнению депутатов, подобные меры могут сократить риски возникновения пожаров и взрывов.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает запрет проектирования многоквартирных домов, в которых используется газ в жилых помещениях.

20 марта в Мурманске произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате ЧП погибли три человека.