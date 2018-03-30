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В Госдуму внесён законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа
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В Госдуму внесён законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект закона об оснащении квартир газосигнализаторами внесён на рассмотрение в Государственную думу. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы. «Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий в рассматриваемой сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами в комплексе с исполнительными механизмами, средствами измерения параметров электроэнергии, воды, тепла с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры», — говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта — законодательное собрание Санкт-Петербурга — считают, что подобные комплексы зафиксируют утечки газа на ранней стадии, а также обнаружат протечку горячей или холодной воды, автоматически проинформируют соответствующие службы и отключат подачу газа в жилое помещение с одновременным включением вентиляции и отключением подачи электроэнергии.
По мнению депутатов, подобные меры могут сократить риски возникновения пожаров и взрывов.
В ноябре 2017 года в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает запрет проектирования многоквартирных домов, в которых используется газ в жилых помещениях.
20 марта в Мурманске произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате ЧП погибли три человека.
В декабре 2017 года URA.RU передавало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.
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