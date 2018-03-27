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Столичные пожарные ликвидировали возгорание в квартире и спасли пять человек
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Столичные пожарные ликвидировали возгорание в квартире и спасли пять человек 

Москва меняется 40 минут назад
Фото: Москва меняется
Сотрудники московских спасательных служб ликвидировали возгорание в квартире в Таганском районе и спасли от пожара пять человек. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир на ул. Талалихина, д. 2/1 были спасены пять человек, два из которых были переданы наряду «скорой помощи» для проверки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошёл на шестом этаже семиэтажного дома. Площадь возгорания составила 40 кв.метров.
Сообщение Столичные пожарные ликвидировали возгорание в квартире и спасли пять человек появились сначала на Москва Меняется.
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