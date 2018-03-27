Почти 170 объектов под стрит-ритейл выставлены на аукцион в Москве

Победители открытых городских аукционов смогут арендовать почти 170 объектов под стрит-ритейл в Москве . Об этом сообщила пресс-служба департамент города по конкурентной политике.

«167 нежилых объектов под торговлю, оказание услуг и объекты общественного питания смогут арендовать победители городских открытых аукционов.

Площадь объектов разная. Самое большое количество лотов — 105 объектов — имеют площадь от 100 до 300 кв. м. Объектов площадью до 100 кв. м — 44. Объектов площадью от 400 до 700 кв. м — 18 лотов», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев , слова которого приводятся в сообщении, все выставленные на торги объекты аренды находятся на первых этажах зданий. «Большая часть объектов имеют отдельный вход, расположены в относительно новых жилых домах, построенных в 2008-2010 гг. 13 объектов расположены в стилобатах жилых домов или в нежилых объектах, пристроенных к многоэтажкам. Как показывает практика, большинство таких объектов предприниматели арендуют под магазины, пекарни, салоны красоты. Все зависит от особенностей локации и характеристик конкретных помещений. В том, что они будут пользоваться спросом у малого бизнеса, сомнений нет», — сказал он.

По его словам, средняя стоимость 1 кв. м в ЦАО составляет 17 тыс. руб., в других округах 4,5 — 9,6 тыс. руб. (в зависимости от местоположения и технических характеристик лота).

Объекты находятся в десяти округах — ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗелАО. Наибольшее количество лотов расположены в Северном административном округе (32 лота). На втором месте Юго-Восточный округ (28 лотов). Тройку лидеров замыкает Юго-Западный округ (25 лотов).

Договор аренды заключается сроком на пять и 10 лет. Аукционы по объектам стартуют с апреля 2018 г.