Москомстройинвест одобрил реализацию недвижимости в нескольких корпусах ЖК «Резиденции архитекторов»

Застройщик ЖК «Резиденции архитекторов» может начать продажи в нескольких корпусах, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Москомстройинвест одобрил реализацию второго этапа строительства ЖК «Резиденции архитекторов», который расположен по адресу: ул. Большая Почтовая, вл. 34, стр. 1— 3, 5, 7-10; вл. 34, стр. 1, 4, 6, 7, 11, 12А; вл. 34, стр. 1, 4, 6, 12А; вл. 30, стр. 1-3, 8, 13; вл. 30, стр. 3-7 (ЦАО). Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ЗАО «Московский ткацко-отделочный комбинат» (входит в группу компаний AFI Development), который возводит указанный многофункциональный жилой комплекс», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Председатель комитета отметил, что застройщик вправе начать реализацию второго этапа строительства объекта. «В ее состав входят корпуса К3-К7 с одноэтажными пристройками 3а, 5а, 6а, одноуровневая подземная автостоянка под этими корпусами, а также наземная часть корпуса 7а», — пояснил он.

По сведениям застройщика, в жилом комплексе предусмотрены детский сад, торгово-офисные комплексы, кафе, пространства для работы и отдыха и т.д.