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Правительство РФ уточнило срок восстановления в правах обманутых дольщиков
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Правительство РФ уточнило срок восстановления в правах обманутых дольщиков 

360tv.ru 1 час назад
Правительство РФ уточнило срок восстановления в правах обманутых дольщиков, чьи средства были привлечены для строительства многоквартирных домов. Соответствующий документ появился на сайте кабмина РФ. Об этом сообщила пресс‐служба российского правительства.
В распоряжении от 19 марта 2018 года говорится, что граждане, включенные в реестр обманутых дольщиков, смогут получать информацию о сроках восстановления их прав на официальном сайте Минстроя России.
Данное указание вносит изменения в документ, которым утверждается единая форма дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков. Форма дополняется информацией о сроке восстановления прав граждан. Все новости по этой теме также будут опубликованы на сайте Минстроя.
Благодаря принятому решению люди, пострадавшие от действий мошенников будут знать, когда именно будут восстановлены их права.
Согласно «дорожным картам» субъектов, в 2018 году в России должны восстановить права дольщиков 360 проблемных объектов. Всего же на контроле министерства строительства и  жилищно-коммунального
хозяйства РФ находятся 836 долгостроев.
Правительство России дополнительно выделило 645,5 миллионов рублей на строительство станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев. Станцию метро строят в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.
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