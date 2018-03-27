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Дорого и тесно: сколько стоят самые маленькие «однушки» в Архангельске
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Дорого и тесно: сколько стоят самые маленькие «однушки» в Архангельске 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Где в Архангельске жить не только дорого, но и тесно, выяснили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. Они составили ТОП-10 самых маленьких квартир, выставленные на продажу в столице Поморья.
Две самых маленьких квартиры продаются в пятиэтажках на Ленинградском проспекте в микрорайоне Фактория. Площадь этих квартир 12,6 и 12,7 кадратов, цена— 1,05 млн рублей. На третьем месте среди самых маленького жилья в Архангельске — квартира в пятиэтажке на улице Логинова, 33. Несколько малогабаритных квартир размером 14-15 «квадратов» продают в самом центре города. Все объекты, как правило, находятся в домах старого фонда.
— Самым маленьким квартирам Архангельска не удалось побить рекорд знаменитых квартир в Новосибирске площадью восемь «квадратов», о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва
По данным N1.RU, средний размер квартиры в продаже на вторичном рынке Архангельска составляет сейчас 48 квадратов а в новостройках — 57 квадратов.
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