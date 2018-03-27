Зауралье выделит 71 миллион на развитие сельских территорий

Общая сумма субсидии составит 71,5 миллиона рублей. Из них 66,5 миллиона будут потрачены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В программе будут задействованы 24 муниципалитета.

Еще 5,3 миллиона рублей выделят на грантовую поддержку местных инициатив. Это направление будет работать в девяти муниципалитетах.

Отметим, что, к примеру, Новосибирская область потратит свыше 500 миллионов на развитие сельских территорий.

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