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Зауралье выделит 71 миллион на развитие сельских территорий
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Зауралье выделит 71 миллион на развитие сельских территорий 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общая сумма субсидии составит 71,5 миллиона рублей. Из них 66,5 миллиона будут потрачены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В программе будут задействованы 24 муниципалитета.
Еще 5,3 миллиона рублей выделят на грантовую поддержку местных инициатив. Это направление будет работать в девяти муниципалитетах.
Отметим, что, к примеру, Новосибирская область потратит свыше 500 миллионов на развитие сельских территорий.
Фото: pixabay.com
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