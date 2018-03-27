В Самаре три десятка домов отключили от водоснабжения из-за долгов

«Самарские коммунальные системы» («СКС») составили антирейтинг злостных должников. В основном в него попали жители частных домов. Теперь недобросовестных граждан отключат от водоснабжения. Также им перестанут предоставлять услуги водоотведения.

— Сейчас специалисты взимают долги с самых злостных неплательщиков. Общий долг жителей частного сектора перевалил за 4,5 миллиона рублей. «Топ-100» возглавил житель Зубчаниновки. Он не доплатил за воду около 82 тысяч рублей, — сообщили сотрудники коммунальнальной службы.

К концу марта работники коммунальной службы наказали жителей 35 частных домов, которые не перечислили организации за услуги 1,5 миллиона рублей. Многие поспешили расстаться с долгами сразу после отключения.