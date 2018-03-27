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В Самаре три десятка домов отключили от водоснабжения из-за долгов
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В Самаре три десятка домов отключили от водоснабжения из-за долгов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
«Самарские коммунальные системы» («СКС») составили антирейтинг злостных должников. В основном в него попали жители частных домов. Теперь недобросовестных граждан отключат от водоснабжения. Также им перестанут предоставлять услуги водоотведения.
— Сейчас специалисты взимают долги с самых злостных неплательщиков. Общий долг жителей частного сектора перевалил за 4,5 миллиона рублей. «Топ-100» возглавил житель Зубчаниновки. Он не доплатил за воду около 82 тысяч рублей, — сообщили сотрудники коммунальнальной службы.
К концу марта работники коммунальной службы наказали жителей 35 частных домов, которые не перечислили организации за услуги 1,5 миллиона рублей. Многие поспешили расстаться с долгами сразу после отключения.
В целом долг жителей и организаций Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 1,5 миллиарда рублей.
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