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В Краснодаре ужесточат штрафы владельцам ларьков
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В Краснодаре ужесточат штрафы владельцам ларьков 

АиФ — Юг 36 минут назад
Фото: АиФ – Юг
На внеочередном заседании городской Думы Краснодара глава краевого центра Евгений Первышов рассказал о готовящейся законодательной инициативе в краевое законодательство. Предлагается установить штрафы за самовольное размещение на придомовых территориях многоэтажек объектов торговли и общепита от 2 до 70 тыс. рублей.
"Сегодня в городе порядка 300 таких ларьков, павильонов, палаток, которые установлены на земельных участках, отведенных под эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Они не предусмотрены в городской схеме размещения НТО. Пользуясь несовершенством законодательства, как правило, иногородние компании и предприниматели договариваются с УК и размещают такие объекты. Из-за этого городской бюджет недополучает арендные платежи и налоговые отчисления. Но самое главное — на фоне общей борьбы за очистку улиц от ларьков и торговых павильонов, существующие сейчас лазейки в законе позволяют неконтролируемо увеличивать количество таких объектов и портить облик города", — сказал мэр.
Запрет на размещение таких объектов на территориях жилых домов есть, но не выстроена система штрафов и наказаний за нарушения. Это можно сделать, внеся изменения в закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Так, предлагается за установку объектов, не предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного жилого дома, накладывать административные штрафы: на граждан — в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 35 тыс. до 70 тыс. рублей.
В ближайшее время городская Дума рассмотрит представленную главой Краснодара законодательную инициативу, документы профильный комитет Гордумы направит также в Законодательное собрание Краснодарского края.
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