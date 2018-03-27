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Женщина более 20 лет прожила в строительном вагончике и выиграла квартиру в ХМАО
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Женщина более 20 лет прожила в строительном вагончике и выиграла квартиру в ХМАО 

360tv.ru 1 час назад
Жительница ХМАО выиграла квартиру, после того, как ей накануне прислонился вещий сон. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Обладательницей квартиры в викторине «
Югре-900!» стала жительница поселка Приобье в Октябрьском районе. Победитель розыгрыша Марина заявила, что вещий сон о получении недвижимости приснился ей накануне.
Более 20 лет женщина прожила в строительном вагончике и теперь сможет сполна насладиться удобствами настоящего жилья.
Во вторник, 13 марта, в России появился новый миллионер — красноярец выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей.
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