Женщина более 20 лет прожила в строительном вагончике и выиграла квартиру в ХМАО

Жительница ХМАО выиграла квартиру, после того, как ей накануне прислонился вещий сон. Об этом сообщило агентство Ura.ru. Обладательницей квартиры в викторине « Югре-900!» стала жительница поселка Приобье в Октябрьском районе. Победитель розыгрыша Марина заявила, что вещий сон о получении недвижимости приснился ей накануне. Более 20 лет женщина прожила в строительном вагончике и теперь сможет сполна насладиться удобствами настоящего жилья. Во вторник, 13 марта, в России появился новый миллионер — красноярец выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей.