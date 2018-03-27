Ростовских погорельцев начали выселять из временного жилья

Жителей Ростова-на-Дону пострадавших в результате пожара на Театральном спуске 21 августа 2017 года получили уведомление о выселении с 31 марта 2018 года. Администрация Гостиницы «Звезда» — филиал ОАО «Гостиничный комплекс Славянка» уведомляет Вас о необходимости выезда из гостиничных номеров 31.03.2018 года до 12:00 в связи с прекращением оплаты за проживание гостей пострадавших в результате пожара в 2017 году, говориться в документе. Ранее нам говорили, что до того пока мы не купим жильё нас не выселят из гостиницы, а теперь получается что мы должны съехать до 31.03.18 года! И куда нам теперь идти!?, говорит Надежда Чехова.