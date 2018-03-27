Ещё
Ростовских погорельцев начали выселять из временного жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовских погорельцев начали выселять из временного жилья 

Ростовские Вести 52 минуты назад
Фото: Ростовские Вести
Жителей Ростова-на-Дону пострадавших в результате пожара на Театральном спуске 21 августа 2017 года получили уведомление о выселении с 31 марта 2018 года. Администрация Гостиницы «Звезда» — филиал ОАО «Гостиничный комплекс Славянка» уведомляет Вас о необходимости выезда из гостиничных номеров 31.03.2018 года до 12:00 в связи с прекращением оплаты за проживание гостей пострадавших в результате пожара в 2017 году, говориться в документе. Ранее нам говорили, что до того пока мы не купим жильё нас не выселят из гостиницы, а теперь получается что мы должны съехать до 31.03.18 года! И куда нам теперь идти!?, говорит Надежда Чехова.
Ростовские Вести: последние новости
Ростовские коллекционеры ищут деньги и модели машин Все торговые центры Ростовской области проверят после трагедии в Кемерово Прокуратура: департамент транспорта Ростова игнорировал жалобы ростовчан на общественный транспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России123
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ660
В ФРГ вступились за Россию37
Путин прибыл в Кемерово219
Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ49
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение