BFM.ru: вступление в силу новых правил, кардинально меняющих расклад сил на рынке долевого строительства, может быть отложено 

Единый реестр застройщиков: последние новости

В ТОП-10 регионов по вводу многоквартирных домов за 2 месяца впервые вошли Республика Саха, Рязанская, Калужская и Калининградская области

Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики)