BFM.ru: вступление в силу новых правил, кардинально меняющих расклад сил на рынке долевого строительства, может быть отложено 

Многие девелоперы выступают именно за это и приводят вполне обоснованные аргументы в пользу такого решения. Фото: www.kr-gazeta.ru По сведениям BFM.ru, полномасштабное вступление в силу новых правил, кардинально меняющих расклад сил на рынке долевого строительства, может быть отложено: по одним сведениям, на три месяца, по другим — сразу на год, до 1 июля 2019 года Большинство опрошенных застройщиков считают, что подобная отсрочка будет правильным и своевременным решением и приводят свои аргументы на этот счет. Фото: www.dailymoneyexpert.cdnvideo.ru «Пожалуй, отсрочка — наиболее целесообразное решение властей, поскольку, прежде всего, дает время на разработку более эффективных механизмов работы со счетами эскроу, которые пока не пользуются популярностью у застройщиков, — поясняет председатель совета директоров компании „БЕСТ-Новострой“ Ирина Доброхотова (на фото). — Кроме того, средние и мелкие компании, чтобы избежать финансовой нагрузки, могут вернуться к менее защищенным схемам реализации новостроек — предварительным договорам или договорам паенакопления, чтобы обеспечить уровень продаж, предусмотренный финансовой моделью проекта. Таким образом, чтобы устранить и детально проработать эти и другие „узкие места“ новой схемы, нужно время. Так что отсрочка действительно будет целесообразна», — заключает эксперт. Фото: www.novostroev.ru «Грядущие изменения в законодательстве с высокой долей вероятности приведут к банкротству большого количества девелоперов и переделу отрасли, — полагает исполнительный директор компании Optima Development Мария Ляхова (на фото). — Процент „выживших“ будет зависеть от стоимости кредитных средств и от их доступности для девелоперов. Также архиважное значение приобретает темп строительства, который способен выдержать девелопер. Чем быстрее он строит, тем дешевле обходятся для него привлеченные кредитные средства, а значит, тем больше шансов у него на успешное завершение проекта. Возможно, за год, если подобная цель в принципе будет поставлена, удастся сформировать такой банковский продукт, который в реальности позволит девелоперам строить проекты без привлечения средств дольщиков. Еще один фактор, который можно отрегулировать за год, — это предотвращение схлопывания рынка не только по предложению, но и по спросу». Фото: www.kfamily.ru «Как-то так совпало, что подобные слухи появились после озвученных Владимиром Путиным задач по доведению объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, — напоминает председатель совета директоров семейства компаний Kaskad Family Валерий Мищенко (на фото). — Понятное дело, что реализовать такую амбициозную задачу невозможно, вводя абсолютно запретительные меры по привлечению средств граждан в стройку, в условиях, когда отсутствует нормальная работа банков, у которых проектное финансирование застройщики получают с большим скрипом. Капиталоемкость возрастает, и если весь этот капитал надо будет обслуживать в банке, это приведет либо к безумному росту цены, либо полностью съест оставшуюся маржу застройщика или, что еще хуже, приведет к его разорению. Поэтому нюансы законопроектов однозначно необходимо доработать». Фото: www.polis-group.ru А вот какой комментарий по этой теме порталу ЕРЗ дал председатель Совета директоров «Полис Групп» Дмитрий Смирнов (на фото). — Нужна ли отсрочка, и если да, то чем она обоснована? — Сейчас, по нашим данным, нет ни одной разработанной банковской схемы по переходу к счетам эскроу и проектному финансированию. Для того чтобы изменения, внесенные в закон, начали работать, строители должны иметь на руках соответствующие законодательные и подзаконные акты в крайнем случае до 1 мая 2018 года. Это даст возможность в спокойном режиме подготовиться к работе в новых условиях. Учитывая, что в настоящее время у застройщиков нет ни документов, ни понимания того, как они будут работать, по какой схеме и на каких условиях, — перенос сроков вступления в силу закона логичен. — Какие сложности начнутся в работе застройщиков, если отсрочки все-таки не будет? Как это отразится на рынке в плане объемов ввода жилья и цен? — Цены на новостройки будут расти, поскольку в условиях неопределенности застройщики вынуждены принимать на себя повышенные риски, компенсировать которые они будут за счет увеличения стоимости квадратного метра. Помимо этого на рост стоимости квадратного повлияет и то, что земельные участки под новые проекты сейчас покупаются по достаточно высокой цене.