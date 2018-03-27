Минстрой подготовил законопроект, разрешающий регистрацию в апартаментах 

На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации“. Фото: www.st.novostroy.su Проектом федерального закона предлагается разрешить регистрацию граждан по месту пребывания в помещениях, имеющих статус „предназначенные для временного проживания граждан“. Такие помещения должны находиться в здании или части здания, включенном в перечень зданий, имеющих соответствующие помещения, утвержденный правительством субъекта РФ. В соответствии с документом Минстрой России наделяется полномочием определять: • порядок ведения реестра зданий, имеющих помещения со статусом „предназначенные для временного проживания граждан“; • требования к помещениям со статусом „предназначенные для временного проживания граждан“. Регистрация по месту пребывания и снятие с учета производится на основании заявления гражданина о регистрации по месту пребывания по установленной форме. Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона, он направлен на решение наиболее острых проблем, вызванных строительством и продажей гражданам для постоянного проживания нежилых помещений — „апартаментов“. Данный сегмент рынка получил в последнее время широкое распространение в России и порождает значительное количество проблем для граждан. Зачастую апартаменты дешевле обычных квартир, но при этом из-за их неопределенного правового статуса собственники таких нежилых помещений не могут в них зарегистрироваться. В соответствии с действующим законодательством регистрация граждан в нежилых помещениях невозможна, причем независимо от срока проживания в них. Законопроект расширяет список видов помещений, в которых допускается регистрация. Напомним, что в настоящее время регистрация граждан по месту пребывания допускается в жилых помещениях, а также в гостиницах, санаториях, домах отдыхов. Аналогичный подход к определению помещений путем составления специального реестра внедрен в г. Москве, где такой реестр используется для целей предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц. В частности, в Москве здание подлежит включению в указанный реестр при удовлетворении ряда условий, в том числе на основании сведений о наличии в нем таких помещений, оформляемым согласно документам в связи со строительством или вводом здания в эксплуатацию. При этом нежилые помещения, расположенные в зданиях, не включенных в реестр, подлежат включению в указанный реестр в случае, если они признаны фактически используемыми исключительно для проживания физических лиц. Порядок признания нежилых помещений, фактически используемых исключительно для проживания физических лиц, перечень условий и порядок формирования реестра домов с апартаментами установлены Правительством Москвы. Напомним, что минувшей осенью, как сообщал портал ЕРЗ, Минстрой разработал еще один законопроект, связанный с апартаментами. Он обеспечивает правовое регулирование строительства многофункциональных зданий и апартаментов. Согласно этому документу, „апартаментами признается структурно обособленное помещение в многофункциональном здании, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком здании, предназначенное для проживания граждан и удовлетворения ими бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием“. Публичное обсуждение федерального законопроекта, разрешающего регистрацию в апартаментах, завершится 27 марта 2018 года.