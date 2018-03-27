Новоселье уже близко: ЖК «Зеленый Мыс» выходит на завершающую стадию строительства

ЖК «Зеленый Мыс» — это новый проект на рынке недвижимости Тюмени от компании «Отделчник-20». Строительство комплекса ведется в уникальном месте, экологически чистом районе города. Проектом предусмотрено строительство двух 18-этажных домов с закрытым от посторонних общим дворовым пространством. Завершение строительных работ первого дома планируется уже на конец текущего года.

Счастливые новоселы не будут испытывать трудностей в организации своей жизни и быта. В пешей доступности имеется вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиника, различные магазины и центры бытовых услуг. Транспортная доступность — еще одно преимущество ЖК «Зеленый Мыс». Добраться до центра города можно за 15 минут как на личном, так и на общественном транспорте. У тюменцев еще есть возможность приобрести квартиру в ЖК «Зеленый Мыс» по выгодной цене, для покупателей предлагаются различные условия оплаты: от выгодных ставок по ипотеке до рассрочки платежа. Квартиры представлены как в формате студий, так и классических одно— и двухкомнатных квартир, стоимость начинается от 1 140 000 рублей.

Все квартиры будут сдаваться в предчистовой отделке. В части квартир предусмотрено витражное остекление балконов. В квартире — приборы учета воды, электричества и тепла. Особо важно отметить высоту потолков, в ЖК «Зеленый Мыс» она составит 2,7 м. Жилой комплекс «Зеленый Мыс» находится уже в высокой степени готовности, для покупателей открыт демоэтаж, где каждый может пройтись по своей будущей квартире. Застройщик приглашаем всех желающих на экскурсию по строительной площадке, где можно оценить комфортность проживания в экологически чистом районе.

Подробную информацию о жилом комплексе и условиях приобретения уточняйте в офисе продаж по тел. : (3452) 56-81-82. Застройщик: ООО «Отделочник-20», проектная декларация на официальном сайте Otdelochnik20.ru.