Новый корпус инфекционной больницы построят в Кировском районе Перми

Правительство определилось с местом для строительства нового корпуса пермской клинической инфекционной больницы. В министерстве строительства Прикамья 59.ru сообщили, что здание будет построено по адресу Калинина, 84 в Кировском районе города.

Проект строительства нового корпуса инфекционной больницы в Перми обсуждается с 2010 года. Он был включен в перечень объектов капитального строительства. На него предполагалось выделить порядка 1,1 миллиарда рублей. Строительство планировали начать в 2015 году, но при разработке технической документации к проекту возникли нарекания со стороны Минздрава

В конце 2016 года управление капитального строительства объявило конкурс на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации на строительство в Перми нового корпуса клинической инфекционной больницы.

Согласно требованиям, объект должен вводиться в два этапа. Первый — строительство лечебного корпуса на 120 коек. В нем должны быть предусмотрены помещения для дезинфекционно-стерилизационного и прачечного отделений, строительство здания патолого-анатомического отделения, пищеблока. Проект включает установку инженерных сетей и благоустройство территории. Второй этап предполагает строительство еще одного лечебного корпуса на 80 коек.

В перечне капитального строительства на строительство объекта заложено 2,66 миллиарда рублей. Первый этап оценивается в 1,8 миллиарда рублей, второй — 851 миллион рублей.

— Первый этап планируется реализовать в 2018-2020 годах. Второй этап — в 2020-2021 годах, — написано в документах Минстроя.

Сейчас решения вопроса о переносе больницы из квартала, ограниченного улицами Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева, ждут городские власти. Предполагается, что часть освободившиеся территории будет использована в проекте реконструкции площади у Центрального рынка.