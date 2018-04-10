В крупном ДТП на Камчатке пострадали 8 человек 

Медицинский автомобиль УАЗ столкнулся с иномаркой Toyota на Камчатке, сообщило ИА «Камчатка».
По данным агентства, восемь человек пострадали, водитель Toyota находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще шесть человек были госпитализированы.
ЧП произошло около полуночи по Москве (9 утра по местному времени). Пострадавшие находятся в Елизовской районной больнице. Среди пострадавших, шесть человек, ехавших в УАЗе, и двое — в иномарке.
СМИ пишут, что авария произошла на 27 километре дороги Елизово — Паратунка у поселка Паратунка.
Ранее «360» писал, что ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД для сдающих на права автомобилистов из‐за ошибки, которая касалась пунктов об извлечении пострадавших в ДТП из салона автомобиля.