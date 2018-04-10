На Камчатке в ДТП пострадали восемь человек

На Камчатке восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковой иномарки и медицинского УАЗа медицинской службы. Авария произошла на 27 км трассы Елизово-Паратунка. По предварительным данным, 36-летняя женщина, сидевшая за рулем «Toyota Ist», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с УАЗом. Пострадали пять пассажиров и водитель автомобиля медицинской службы, а также пассажир и водитель «Toyota Ist», сообщает "Интерфакс"