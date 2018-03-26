Жильцов горевшего в Ростове-на-Дону дома переселят

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. / ТАСС /. Жильцы аварийного дома, который горел в понедельник в центре Ростова-на-Дону, переселят в маневренный фонд, сообщил ТАСС представитель городской администрации на месте происшествия.

"Маневренный фонд будет предоставлен жильцам, квартирами обеспечат. Они будут как собственники принимать решение, либо будут оставаться далее в маневренном фонде, либо вернутся в свои квартиры. Дом признан аварийным, проживает 73 жителя. В рамках программы — дом аварийный — подлежит расселению, готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений", — пояснил представитель городской администрации.