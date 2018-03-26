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Жильцов горевшего в Ростове-на-Дону дома переселят
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Жильцов горевшего в Ростове-на-Дону дома переселят 

ТАСС 33 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Жильцы аварийного дома, который горел в понедельник в центре Ростова-на-Дону, переселят в маневренный фонд, сообщил ТАСС представитель городской администрации на месте происшествия.
"Маневренный фонд будет предоставлен жильцам, квартирами обеспечат. Они будут как собственники принимать решение, либо будут оставаться далее в маневренном фонде, либо вернутся в свои квартиры. Дом признан аварийным, проживает 73 жителя. В рамках программы — дом аварийный — подлежит расселению, готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений", — пояснил представитель городской администрации.
Ранее сообщалось, что в старом доме в центре Ростова-на-Дону загорелась квартира на третьем этаже, около 20 человек эвакуировали. Площадь пожара составляла 150 кв. м. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в 22:43, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
ТАСС: последние новости
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