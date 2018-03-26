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Названы лучшие города России по обеспеченности жильем на душу населения
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Названы лучшие города России по обеспеченности жильем на душу населения 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Из 48 крупнейших городов России только в 18 показатель по вводу жилья превышает 0,82 квадратного метра на душу населения в год. Средний показатель душевого ввода по городам-миллионникам составляет 0,75 квадратного метра в год.
Среди городов с численностью населения более миллиона человек по вводу жилья на одного жителя лидирует Ростов-на-Дону, где показатель составляет 1,42 квадратного метра. Реальный прирост обеспеченности новым жильем в крупнейшей агломерации юга России еще выше, так как много новостроек реализуется в ближайших пригородах Ростова-на-Дону — Аксае и Батайске, отмечают в ЦИАН.
На второй позиции находится Воронеж (1,18 квадратного метра жилья в год на душу населения), на третьем — Новосибирск (1,04 квадратного метра), на четвертом — Уфа (0,98 квадратного метра).
Средний показатель душевого ввода по городам-миллионникам составляет 0,75 квадратного метра на душу населения, при этом в городах-лидерах строится в 2,5-3 раза больше, чем в городах-аутсайдерах, к которым относятся Волгоград, Челябинск, Нижний Новгород.
Меньше всего жилья в расчете на одного жителя строится в Москве (0,27 квадратного метра в год). «Рост обеспеченности новым жильем в Москве ожидается в связи с реализацией программы реновации, — отмечается в пресс-релизе. — Ежегодный дополнительный объем ввода жилья приведет к росту объема душевого ввода на 0,05 квадратного метра на каждого жителя».
В послании президента к Федеральному собранию Владимиром Путиным была сформулирована цель строить 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. В пересчете на душу населения плановый показатель составляет 0,82 квадратного метра на одного россиянина.
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