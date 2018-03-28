Ещё
В Ленинском районе приступили к строительству двух 25‑этажных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ленинском районе приступили к строительству двух 25‑этажных домов 

РИАМО 1 час назад
Строительство двух жилых многоэтажных домов началось в деревне Боброво Ленинского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.
«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства двух жилых домов в деревне Боброво Ленинского района», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, площадь 25-этажного корпуса 7.2 составит 18090 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 264 квартиры, из них — 115 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Площадь 25-этажного корпуса 8.2 составит также 18090 «квадратов». Дом рассчитан на 264 квартиры, из них — 104 однокомнатных, 136 двухкомнатных, 24 трехкомнатных.
В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.
Финансирование строительства — средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Лотан». Плановый срок завершения строительства — второй квартал 2020 года.
РИАМО: последние новости
В Москве арендаторы выкупили 20 тыс кв м городских помещений за 1,85 млрд руб с января Подстанцию скорой помощи в районе Царицыно введут в эксплуатацию во II квартале 2018 года Стоимость самого дорогого частого дома на севере Москвы составляет 1 млрд руб
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина454
Путин дал поручения Медведеву после трагедии87
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр48
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Умер Олег Анофриев45
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение