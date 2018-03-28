В Ленинском районе приступили к строительству двух 25‑этажных домов

Строительство двух жилых многоэтажных домов началось в деревне Боброво Ленинского района Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства двух жилых домов в деревне Боброво Ленинского района», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно проекту, площадь 25-этажного корпуса 7.2 составит 18090 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 264 квартиры, из них — 115 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Площадь 25-этажного корпуса 8.2 составит также 18090 «квадратов». Дом рассчитан на 264 квартиры, из них — 104 однокомнатных, 136 двухкомнатных, 24 трехкомнатных.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.

Финансирование строительства — средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Лотан». Плановый срок завершения строительства — второй квартал 2020 года.