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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства трех жилых домов в Егорьевске
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства трех жилых домов в Егорьевске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Инспекторским составом Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проведена плановая проверка строительства трех жилых домов, расположенных в дер. Холмы городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки инспекторским составом указано на замечания обязательных требований строительства. Все недочеты были исправлены до завершения надзорных мероприятий», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что корп. 1-1 площадью 4 тыс. 331 кв. м рассчитан на 56 квартир. Его жилая площадь составляет 2 тыс. 364 кв. м. В свою очередь корп. 2-4 и корп. 2-5 рассчитаны на 49 квартир каждый. Площадь каждого корпуса — 3 тыс. 619 кв. м, жилая площадь каждого — 2 тыс. 284 кв. м. Строительство осуществляется за счет средств инвестора.
«В настоящее время на д. 1-1 ведется устройство свайного поля, монтаж ростверков, на д. 2-4 — работы по бетонированию ростверков, на д. 2-5 — ведется внутренняя отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных сетей. Работы в графике», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева.
В ведомстве добавили, что плановое завершение строительства трех жилых домов ожидается в III квартале 2019 г.
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