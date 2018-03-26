Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства трех жилых домов в Егорьевске

Инспекторским составом Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проведена плановая проверка строительства трех жилых домов, расположенных в дер. Холмы городского округа Егорьевск , сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки инспекторским составом указано на замечания обязательных требований строительства. Все недочеты были исправлены до завершения надзорных мероприятий», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что корп. 1-1 площадью 4 тыс. 331 кв. м рассчитан на 56 квартир. Его жилая площадь составляет 2 тыс. 364 кв. м. В свою очередь корп. 2-4 и корп. 2-5 рассчитаны на 49 квартир каждый. Площадь каждого корпуса — 3 тыс. 619 кв. м, жилая площадь каждого — 2 тыс. 284 кв. м. Строительство осуществляется за счет средств инвестора.

«В настоящее время на д. 1-1 ведется устройство свайного поля, монтаж ростверков, на д. 2-4 — работы по бетонированию ростверков, на д. 2-5 — ведется внутренняя отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных сетей. Работы в графике», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева.

В ведомстве добавили, что плановое завершение строительства трех жилых домов ожидается в III квартале 2019 г.