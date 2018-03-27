Эксперты назвали города России с самым большим объемом жилья на человека 

Ежегодно в Ростове-на-Дону вводят в эксплуатацию 1,42 кв. м недвижимости на одного человека. В 2016 году жилой фонд города пополнился на 1,6 млн кв. м жилья. За последние семь лет этот показатель в абсолютном выражении вырос на 12%, сообщают аналитики сервиса онлайн-объявлений ЦИАН.
В тройку лидеров также вошли Воронеж и Новосибирск (1,18 и 1,04 кв. м на человека соответственно). За семь лет показатель ввода жилья в Воронеже вырос на 44%, в Новосибирске — на 49%. Москва, по мнению экспертов, показывает крайне низкие результаты — на одного жителя столицы приходится всего 0,27 кв. м жилой недвижимости.
Среди городов России с населением менее 1 млн жителей лидирует Краснодар — 2,64 кв. м на одного человека. За ним идут Тюмень (1,46 кв. м), Калининград, Липецк и Саратов (по 1,43 кв. м). Замыкают рейтинг: Иваново (0,32 кв. м), Владивосток и Хабаровск (0,41 и 0,45 кв. м соответственно).
Как ранее писал «ФедералПресс», в самых популярных районах Екатеринбурга почти не осталось дешевых квартир в аренду.
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