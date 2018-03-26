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Трамвайную ветку в Верхнюю Пышму построят, но стоить она будет дороже, чем раньше
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Трамвайную ветку в Верхнюю Пышму построят, но стоить она будет дороже, чем раньше 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Объявлен новый конкурс по строительству трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Первый сорвался — заявку УГМК, которая должна была взять на себя строительство, отклонили на аукционе.
В первый раз стройка стоила 2 миллиарда 124 миллиона рублей, теперь — 2 млрд 220 тысяч (то есть на 96 миллионов дороже).
— Аукцион не состоялся из-за технической неточности при подготовке конкурсной документации, — комментировали Е1.RU в УГМК. — В настоящее время ведётся подготовка повторного аукциона. На сроках реализации проекта это не скажется: строительство планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года.
Новый аукцион состоится 16 апреля. По новому графику срок выполнения действительно значится как декабрь 2020 года.
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