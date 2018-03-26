Трамвайную ветку в Верхнюю Пышму построят, но стоить она будет дороже, чем раньше

Объявлен новый конкурс по строительству трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Первый сорвался — заявку УГМК , которая должна была взять на себя строительство, отклонили на аукционе.

В первый раз стройка стоила 2 миллиарда 124 миллиона рублей, теперь — 2 млрд 220 тысяч (то есть на 96 миллионов дороже).

— Аукцион не состоялся из-за технической неточности при подготовке конкурсной документации, — комментировали Е1.RU в УГМК. — В настоящее время ведётся подготовка повторного аукциона. На сроках реализации проекта это не скажется: строительство планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года.

Новый аукцион состоится 16 апреля. По новому графику срок выполнения действительно значится как декабрь 2020 года.