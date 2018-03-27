Стоимость трамвайной линии до Верхней Пышмы выросла на 96 млн рублей

В департаменте госзакупок Свердловской области перезапустили конкурс на поиск подрядчика для строительства трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. По итогам этого аукциона компании-победителю заплатят больше на 96 млн рублей, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал»

В прошлый раз конкурс должен был завершиться 12 марта, однако он не состоялся. Заявку на участие в акукционе подала только одна компания — АО «Инженерно-строительный центр УГМК», но ее участие было признано недействительным, так как заявка несоответствовала установленным в документации требованиям.

Тогда в пресс-службе УГМК прокомментировали причины отклонения заявки и рассказали, что это не отразится на сроках работ. «Аукцион не состоялся по причине технической неточности при подготовке конкурсной документации. В настоящее время ведётся подготовка документации для проведения повторного аукциона. На сроках выполнения работ это не скажется — все работы планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года», — сообщили в компании.

Повторный конкурс запустили накануне. Правда, стоимость работ выросла на несколько миллионов. Если раньше она составляла 2 млрд 124 млн рублей, то теперь — 2 млрд 220 млн рублей. При этом сроки строительства остались прежними — 15 декабря 2020 года.

Согласно документации, работы на территории Екатеринбурга обойдутся в 1 млрд 388 млн рублей. Подрядчику предстоит подготовить территорию строительства: снести деревья, переустроить сети электроснабжения, разработать временные схемы организации дорожного движения, переустроить сети водопровода, дождевой и бытовой канализации, а также организовать непосредственно строительство и реконструкцию улично-дорожной сети и построить трамвайную линию. В пределах Екатеринбурга трамвайная ветка пройдет по улицам Фрезеровщиков, Шефская, Меридиональная 1, Ново-Садовая, Меридиональная 2, Широтная Северная, по участку от ул. Широтной Северной до автодороги Екатеринбург — Невьянск , по автодороге Екатеринбург — Невьянск и до границ городского округа Верхняя Пышма.

В Верхней Пышме трамвай пройдет от развязки с ЕКАД до улицы Петрова, по проспекту Успенский от улицы Петрова до путепровода, от путепровода до разворотного кольца трамвайной линии в районе проектируемого пересечения улицы Октябрьской с Горняков. Подрядчик должен будет провести подготовительные и земляные работы, организовать инженерную подготовку территории и провести пусконаладочные работы, обустроить наружные электросети и лиини свзи, провести работы по обустройству автомобильной дороги и верхнего строения железнодорожного пути, а также благоустроить территорию.