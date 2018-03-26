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Почти 400 тыс. кв. метров жилья построят на территории промзоны «Медведково»
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Почти 400 тыс. кв. метров жилья построят на территории промзоны «Медведково» 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Почти 400 тысяч кв. метров жилой недвижимости возведут на месте промзоны «Медведково», расположенной на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.
По его словам, на территории промзоны построят одну из самых больших школ в Москве, а также обустроят сквер. «Утвержден проект планировки на часть территории промзоны №51-II „Медведково“. Здесь будет построено почти 400 тысяч кв. метров жилья, два детских сада и одна из самых больших школ в городе, а также появится сквер для жителей ближайших кварталов», — рассказал глава ведомства.
Фото © mka.mos.ru  Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Почти 400 тыс. кв. метров жилья построят на территории промзоны «Медведково» появились сначала на Москва Меняется.
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