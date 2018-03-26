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В Пскове два новых дома были отремонтированы на 100 млн рублей за счёт средств фонда капремонта
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В Пскове два новых дома были отремонтированы на 100 млн рублей за счёт средств фонда капремонта 

Псковская губерния 2 часа назад
Фото: Псковская губерния
В Пскове два новых дома были отремонтированы на 100 млн рублей за счёт средств фонда капремонта, такие данные представлены в сводном краткосрочном отчёте плана реализации региональной программы капитального ремонта. Соответствующий приказ и приложение к приказу подписал руководитель комитета по делам строительства и ЖКХ администрации Псковской области Андрей Агапов, документы есть в распоряжении редакции, они также опубликованы на портале правовой информации региона. В соответствии с документами, в Пскове за 2017 год были отремонтированы 119 домов. Среди них — дом 2011 года постройки по адресу: ул. Звездная, 21, на его капремонт в соответствии с документацией было затрачен 51 млн 039 тыс. рублей из средств жильцов. Второй дом — по адресу: Рижский проспект, 87-а 2009 года постройки, на его «капремонт» были затрачены 49 млн 988 тыс. рублей средств собственников многоквартирных домов. Добавим, это самые высокие суммы, затраченные на капремонт в Пскове. Третья по величине сумма была затрачена на дом по адресу: Советская, 1/3, его капремонт обошёлся в 28 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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