В ТОП-10 регионов по вводу многоквартирных домов за 2 месяца впервые вошли Республика Саха, Рязанская, Калужская и Калининградская области 

Рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками в Московской области за 2 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 93,9%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками зафиксирован в шести субъектах, в четырех регионах — падение. По данным Росстата, по итогам 2 месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками вошли Московская область, Санкт‑Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Калининградская область, Ростовская область, Республика Саха, Рязанская область и Калужская область. Наилучшую динамику объема ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Московская область, где по данным Росстата за первые 2 месяцев 2018 года объем ввода многоквартирных домов застройщиками увеличился на 93,9%. Худшую динамику показывает Краснодарский край, где по сравнению с годом ранее объем ввода многоквартирных домов застройщиками уменьшился на 56,6%.