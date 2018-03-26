В ТОП-10 регионов по вводу многоквартирных домов за 2 месяца впервые вошли Республика Саха, Рязанская, Калужская и Калининградская области

Единый реестр застройщиков: последние новости

Новостройки, начатые по новым правилам после 1 июля 2018 года, будут на 5—8% дороже: мнение эксперта

Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики)

Ввод многоквартирных домов застройщиками в январе-феврале 2018 года уменьшился в РФ на 11,7% (графики)