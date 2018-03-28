Минстрой поручил регионам до 15 апреля уточнить сроки достройки домов обманутых дольщиков

Михаил Мень. МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков в регионах должны быть дополнены новыми сведениями о сроках сдачи проблемных объектов долевого строительства. Об этом заявил глава Минстроя

"Напоминаю вам о необходимости до 15 апреля актуализировать дорожные карты по проблемным объектам", — сказал министр в ходе селекторного совещания с регионами.

Изменения вносятся в связи с распоряжением правительства, подчеркнул глава министерства. Согласно поправкам, регионы должны указывать в дорожных картах сроки восстановления прав пострадавших дольщиков и количество договоров долевого участия на объекте.

В случае изменения срока восстановления прав граждан регионам необходимо направлять обоснование в виде объективных причин увеличения сроков строительства, подчеркнул Мень. «Было достаточное количество случаев, когда поступала информация, что первоначально дом планировался к вводу в 2018 году, потом в следующей итерации дорожной карты мы вдруг видим 2019 год», — рассказал он.

Всего в региональных дорожных картах насчитывается 1101 проблемный дом в 836 проблемных объектах долевого строительства (жилых комплексах — прим. ТАСС), напомнил министр. К вводу в эксплуатацию планируется 655 проблемных объектов, где числятся пострадавшими дольщиками 26,85 тыс. граждан, заключил министр.