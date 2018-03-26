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«Каждая проблемная стройка, где затронуты интересы дольщиков, требует индивидуального подхода»
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В Грозном горит многоэтажный дом

«Каждая проблемная стройка, где затронуты интересы дольщиков, требует индивидуального подхода» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сегодня можно однозначно констатировать, что в решении проблемы обманутых дольщиков наметились принципиальные изменения, причем как на федеральном, так и на региональных уровнях. Так, при активном участии рабочей группы президиума генерального совета партии »Единой России» в прошлом году были разработаны, согласованы с Минстроем РФ и опубликованы все региональные дорожные карты по разрешению проблем обманутых дольщиков. И уже есть результаты — по стране достроено более 120 проблемных объектов, еще 300 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Также парламентарии реформируют законодательную основу, что должно сделать данную сферу более прозрачной, а права граждан более защищенными.
Как член рабочей группы, о которой говорилось выше, я уделяю большое внимание этой работе и в нашей Нижегородской области. Могу отметить, что с приходом главы региона Глеба Никитина от обсуждения проблемы перешли к ее решению. Сделаны конкретные шаги по ситуации с жилым комплексом «Новинки Smart Сity»: переданы из федерального фонда земельные участки, которые будут выделены потенциальному застройщику, принято решение о строительстве инженерных коммуникаций за счет областного бюджета, ведется работа по выбору застройщика, который продолжит строительство жилого комплекса. Кроме того, в декабре получены разрешения на ввод в эксплуатацию долгостроев «СУ-155», ведется работа и по другим проблемным объектам.
Я надеюсь, что эффективным инструментом станет созданная при законодательном собрании межведомственная рабочая группа, членом которой я также являюсь. Каждая проблемная строительная площадка, где затронуты интересы граждан-участников долевого строительства, требует индивидуального подхода, так как есть долгострои, где необходимы одни решения, и есть потенциально проблемные дома, где можно не допустить нарушения прав дольщиков. И те активность и инициативность, которые уже проявлены в работе по данному направлению, дают основания для сдержанного оптимизма».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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