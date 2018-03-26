Минстрой: определять размер отчислений застройщиков в компенсационный фонд будут регионы 

С таким предложением выступил министр строительства Михаил Мень, пояснивший, что тариф может быть как плоским, так и дифференцированным — в зависимости от репутации застройщика. Фото: www.cdsert.info Тариф сбора в компенсационный фонд для застройщиков, которые привлекают в жилищное строительство средства граждан, должен определяться регионами. При этом власти субъектов должны иметь возможность использовать как плоские тарифы, так и дифференцированные — в зависимости от благонадежности компании-застройщика. Такое новшество на заседании совета при Полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе озвучил глава Министерства строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Напомним, что в настоящий момент тариф компенсационного сбора для застройщиков определен в размере 1,2% от цены договора долевого участия. К настоящему моменту, по словам чиновника, Фонд принял на себя обеспечение обязательств по ДДУ более чем от 600 застройщиков из 75 субъектов РФ. Фото: www.misanec.ru «Сегодня тариф — 1,2%, этот тариф мы установили, взяв средний тариф по стране, по всем страховым компаниям, — пояснил Михаил Мень (на фото), добавив. — Очевидно, что тариф этот экономически не обоснован, и все проблемы за счет этого тарифа не закрыть». «Мы считаем, что тарифорегулирование нужно отдать вам, отдать на уровень регионов, потому что невозможно сделать единый тариф для всей страны, потому что маржинальность у проектов даже в Москве и в Нижнем Новгороде — разная», — заявил министр, обратившись к губернаторам ПФО, участвовавшим в совещании. При этом руководитель профильного ведомства отметил, что Минстрой настаивает на праве регионов самим определять, каким будет тариф для различных компаний — плоским или дифференцированным. Определять это региональные власти смогут самостоятельно, учитывая опыт работы застройщика, его надежность и репутацию, пояснил Михаил Мень. Фото: www.nemotor.ru