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Во Владивостоке в 2017 году выявили 156 квартир, которые сдавали в аренду в обход налогов
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Во Владивостоке в 2017 году выявили 156 квартир, которые сдавали в аренду в обход налогов 

Prim.News 1 час назад
При этом добросовестные арендодатели сотнями подают декларации.
По итогам 2017 году во Владивостоке в рамках работы по легализации рынка аренды жилья в городе Владивосток выявили 156 квартир, которые сдавали в обход налогового режима. Об этом говорится в отчёте о результатах деятельности управления финансов городской администрации.
«В течение года управлением проводилась активная работа по легализации рынка аренды жилья в городе Владивостоке в рамках заключенного трехстороннего соглашения о взаимодействии между администрацией города Владивостока, МИФНС России №12 по Приморскому краю и УМВД России по городу Владивостоку по профилактике правонарушений в жилом секторе города Владивостока и контролю за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые помещения», — говорится в отчете. К этой работе также привлекли управляющие компании и ТСЖ.
Доходы в результате работы по легализации рынка аренды жилья в 2017 году по сравнению с 2013 годом (когда стартовала эта кампания) увеличились более чем в три раза. «Количество предоставленных деклараций по форме 3-НДФЛ от сдачи квартир в аренду (наем) в 2017 году увеличилось почти в два раза и составило 611 деклараций. Количество приобретенных патентов на сдачу в аренду (наем) жилых помещений увеличилось более чем в три раза с 2013 года и составило 97 патентов. Можно сделать вывод, что жители активнее стали приобретать патенты», — отмечается в отчете.
В настоящее время продолжает работать телефон доверия, куда любой желающий может сообщить информацию о сдаче в аренду квартир. «За 2017 год на телефон поступил 31 звонок по 48 квартирам. Вся информация передается в полицию и налоговые органы для принятия установленных законом мер. Также физические лица, сдающие квартиры в наем (аренду), приглашаются для заслушивания на заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города», — рассказали в финансовом управлении городской администрации.
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