Во Владивостоке в 2017 году выявили 156 квартир, которые сдавали в аренду в обход налогов

При этом добросовестные арендодатели сотнями подают декларации.

По итогам 2017 году во Владивостоке в рамках работы по легализации рынка аренды жилья в городе Владивосток выявили 156 квартир, которые сдавали в обход налогового режима. Об этом говорится в отчёте о результатах деятельности управления финансов городской администрации.

«В течение года управлением проводилась активная работа по легализации рынка аренды жилья в городе Владивостоке в рамках заключенного трехстороннего соглашения о взаимодействии между администрацией города Владивостока, МИФНС России №12 по Приморскому краю УМВД России по городу Владивостоку по профилактике правонарушений в жилом секторе города Владивостока и контролю за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые помещения», — говорится в отчете. К этой работе также привлекли управляющие компании и ТСЖ.

Доходы в результате работы по легализации рынка аренды жилья в 2017 году по сравнению с 2013 годом (когда стартовала эта кампания) увеличились более чем в три раза. «Количество предоставленных деклараций по форме 3-НДФЛ от сдачи квартир в аренду (наем) в 2017 году увеличилось почти в два раза и составило 611 деклараций. Количество приобретенных патентов на сдачу в аренду (наем) жилых помещений увеличилось более чем в три раза с 2013 года и составило 97 патентов. Можно сделать вывод, что жители активнее стали приобретать патенты», — отмечается в отчете.