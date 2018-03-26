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Почти 450 млн рублей направят на благоустройство городской среды во Владивостоке за четыре года
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Почти 450 млн рублей направят на благоустройство городской среды во Владивостоке за четыре года 

Prim.News 1 час назад
Утверждена муниципальная программа.
Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы опубликовано на сайте городской администрации.
По итогам реализации программы планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского округа от общего количества общественных территорий с 24% в 2016 году до 48% в 2022 году, увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Владивостокского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, с 32% в 2016 году до 94% в 2022 году.
Кроме того планируется увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя Владивостокского городского округа: с 0,2343 кв. м в 2016 году до 2,0324 кв. м в 2022 году.
Доля благоустроенных дворовых территорий должна вырасти с 0,95% до 7,74%. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий запланировано с 23 единиц в 2016 году до 46 единиц в 2022 году. По площади — с 14,73 до 127,78 га, а дворовых территорий — с 63 до 274 единиц.
Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы, составляет 449 млн 344,17 тыс. рублей.
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