Почти 450 млн рублей направят на благоустройство городской среды во Владивостоке за четыре года 

Утверждена муниципальная программа.
Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы опубликовано на сайте городской администрации.
По итогам реализации программы планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского округа от общего количества общественных территорий с 24% в 2016 году до 48% в 2022 году, увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Владивостокского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, с 32% в 2016 году до 94% в 2022 году.
Кроме того планируется увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя Владивостокского городского округа: с 0,2343 кв. м в 2016 году до 2,0324 кв. м в 2022 году.
Доля благоустроенных дворовых территорий должна вырасти с 0,95% до 7,74%. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий запланировано с 23 единиц в 2016 году до 46 единиц в 2022 году. По площади — с 14,73 до 127,78 га, а дворовых территорий — с 63 до 274 единиц.
Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы, составляет 449 млн 344,17 тыс. рублей.