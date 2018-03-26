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Из квартиры врача в СВАО вынесли деньги и драгоценности на 5 млн
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Из квартиры врача в СВАО вынесли деньги и драгоценности на 5 млн 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Злоумышленник ограбил квартиру в доме 42 на улице Октябрьская в районе Марьина Роща СВАО столицы. Как пишет агентство «Москва», ограбление произошло в период с 8 по 24 марта. Преступник проник в квартиру 50-летней заведующей отделением Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии. Из квартиры пропали деньги и ювелирные украшения. Сумму ущерба оценили примерно в пять миллионов рублей.26-летняя дочь врача сообщила, что ювелирные изделия достались её матери от покойного мужа, который создал бизнес по ремонту машин.
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