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Названы самые популярные города России для майского отдыха
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Названы самые популярные города России для майского отдыха 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Петербург вошел в число наиболее популярных городов для проведения длинных майских выходных.
Как сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, в отелях Северной столицы на 10 процентов возросло количество ранних бронирований.
В среднем путешественники проводят в городе пять дней и платят за отель в день 3,4 тысячи рублей. Петербург по количеству броней в отелях находится на третьем месте.
Самым же популярным городом, куда устремятся россияне с 29 апреля по 10 мая станет Ялта. В среднем тур гостиницу снимают на 9 суток и платят за номер в гостиницу 2,5 тысячи рублей. На 100 рублей дешевле стоят отели в Сочи, этот город находится на втором месте рейтинга.
Как правило, отдыхающие в местные отели заселяются минимум на две недели. На четвертом месте списка Севастополь (гостиница стоит 2,2 тысячи, средняя продолжительность отдыха — 6 дней). В рейтинге также присутствуют Кисловодск — 6-е место и Анапа — 8-е. В майские праздники гостиницы здесь продаются за 1,7 и 1,8 тысяч рублей соответственно.
Самые дорогие номера традиционно в Москве. Туристы бронируют отели из расчета 3,2 тысячи рублей в сутки, что, однако, не мешает столице оставаться на пятом месте рейтинга. Также в списке городов, куда туристы поедут на майские праздники Ярославль, Екатеринбург и Калининград.
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