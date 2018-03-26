Названы самые популярные города России для майского отдыха

Петербург вошел в число наиболее популярных городов для проведения длинных майских выходных.

Как сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, в отелях Северной столицы на 10 процентов возросло количество ранних бронирований.

В среднем путешественники проводят в городе пять дней и платят за отель в день 3,4 тысячи рублей. Петербург по количеству броней в отелях находится на третьем месте.

Самым же популярным городом, куда устремятся россияне с 29 апреля по 10 мая станет Ялта. В среднем тур гостиницу снимают на 9 суток и платят за номер в гостиницу 2,5 тысячи рублей. На 100 рублей дешевле стоят отели в Сочи , этот город находится на втором месте рейтинга.

Как правило, отдыхающие в местные отели заселяются минимум на две недели. На четвертом месте списка Севастополь (гостиница стоит 2,2 тысячи, средняя продолжительность отдыха — 6 дней). В рейтинге также присутствуют Кисловодск — 6-е место и Анапа — 8-е. В майские праздники гостиницы здесь продаются за 1,7 и 1,8 тысяч рублей соответственно.