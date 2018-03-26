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Авиакомпании в феврале установили рекорд по количеству перевозок
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Авиакомпании в феврале установили рекорд по количеству перевозок 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Приоритет 2018 года — строительство и реконструкция региональных аэропортовых комплексов. Это, как раз, позволит значительно повысить транспортную доступность для жителей удаленных населенных пунктов. В 2018 году всего на реконструкцию и строительство аэропортовых комплексов России заложено 24,8 миллиарда рублей, отмечается в материалах агентства.
"Понимаем важность реализации мероприятий по реконструкции аэропортов регионального и местного значения, расположенных в районах Арктики и Дальнего Востока, где низкая интенсивность полетов. Росавиация с учетом опыта 2014-2017 годов, настаивает на взвешенном подходе к вопросу выделения дополнительных средств необходимых для их строительства и реконструкции.
Надо учитывать климатические условия, которые ограничивают срок проведения строительно-монтажных работ и доставку строительных материалов. И еще учесть, что на территории Дальневосточного федерального округа отсутствуют строительные организации, обладающие достаточно материально-технической базой и необходимым опытом работы по проведению реконструкции аэропорта", — отмечается в постановлении коллегии агентства.
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